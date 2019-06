UBS Open End Index-Zertifikat auf den Solactive Elektromobilität und Autonomes Fahren Technologieträger Index

I. Das Auto der Zukunft

Fahrende Glaskästen surren nahezu lautlos durch die Straßen. In den Innenräumen entspannen sich die Passagiere auf dem Weg ins Büro. Ampeln und Staus gehören der Vergangenheit an. Dies sind keine Szenen aus einem Science-Fiction-Film, sondern Situationen, die vielleicht schon in wenigen Jahren Realität werden. Die fortschreitende Urbanisierung aber auch das Altern der Bevölkerung und das Bevölkerungswachstum lassen das Verkehrsaufkommen rapide anwachsen und könnten die bisherigen Verkehrssysteme an ihre Kapazitätsgrenzen bringen.

II. Langfristige Veränderung im Automobilmarkt

Der Einsatz von kostspieligen Technologien und disruptive Kräfte zwingen traditionelle Autofirmen und Autozulieferer dazu, entweder daran teilzunehmen und sich an diese Veränderungen anzupassen oder möglicherweise Gefahr zu laufen, zumindest teilweise, durch neue Marktteilnehmer aus der Technologiebranche verdrängt zu werden. Vorteilhaftere gesetzliche Regelungen, die alternative Antriebe und neue intelligente Nutzungs-/Mobilitätskonzepte unterstützen, können ebenfalls zur Umwandlung der Branche beitragen.

III. Der Markt für E-Mobilität und Autonomes Fahren

UBS CIO WM erwartet, dass die intelligente Mobilität erhebliche Geschäftsmöglichkeiten mit sich bringt: Bis 2025 wird der jährliche potenzielle Markt für das Thema Elektrifizierung (ohne Batterie-Wertschöpfungskette) auf rund 75-100 Milliarden US-Dollar geschätzt, verglichen mit weniger als 5 Milliarden US-Dollar heute.* Für das Thema Autonomes Fahren erwarten die Analysten von UBS CIO WM einen Markt mit einem jährlichen Volumen von mindestens 70 Milliarden US-Dollar bis 2025. Dies entspricht etwa dem Vierfachen des heutigen Marktvolumens.*

(*Quelle: "Längerfristige Anlagen: Smart Mobility", UBS Chief Investment Office WM, 06.11.2017)